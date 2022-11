Locatarios del Mercado Central de Concepción rechazan expropiación tras anuncio del Minvu

Los locatarios del Mercado Central de Concepción manifestaron su rechazo a la posible expropiación de sus locales para iniciar el proceso de reconstrucción del recinto, que se encuentra abandonado desde el incendio que lo afectó en 2013.

Luego que el Gore Biobío traspasara casi 18 mil millones de pesos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para iniciar el proceso de expropiación, los locatarios proponen entregar sus inmuebles de forma gratuita, con un compromiso de retorno en propiedad.

Ximena Meneses, presidenta de los locatarios, comentó que "siempre nosotros hemos dicho que estamos dispuestos y que estamos trabajando en la entrega del Mercado Central al municipio, de acuerdo a lo que dictaminó la Corte Suprema, nosotros no tenemos ningún problema, todos nuestros accionistas están de acuerdo".

"No sé que información tiene la seremi en este momento o que le habrán dicho, porque gastar 18 mil millones de pesos para algo que nosotros podemos entregar gratis, solamente con el compromiso de que nos entreguen un local con propiedad, no me cuadra", agregó.

"Nosotros seguimos igual, nosotros seguimos trabajando en la recuperación de nuestros locales comerciales", sostuvo Meneses.