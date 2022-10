Malos olores provenientes de planta de ENAP obligaron a suspender clases en escuela de Hualpén

Cerca de 300 alumnos debieron suspender sus actividades académicas durante la mañana de este lunes en la Escuela República de Perú, en la comuna de Hualpén, debido a que sufrieron dolores de cabezas y náuseas.

La situación ocurrió cerca del mediodía, cuando los alumnos expresaron malestar tras sentir un fuerte olor a gas, lo que derivó que tres de ellos llegaran a recintos asistenciales cercanos.

Tras descartarse una fuga de gas desde el interior del recinto educacional, personal de emergencias se comunicó con representantes de ENAP, ya que la refinería de la empresa está ubicada al frente del colegio.

ENAP reconoció que existió una "contingencia", la que fue corregida a los pocos minutos. "La situación se encuentra superada y normalizada", explicaron en un escueto comunicado.

Niños con dolores de cabeza y nauseas en escuela República del Perú, Hualpén, ubicada frente a la planta de Enap. Episodio de olores obliga a suspender las clases para 300 alumnos. Estatal dice que tras los reclamos "la situación fue corregida" @Cooperativa pic.twitter.com/wHLx8f9e0F — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 24, 2022

Debido a la tardía información de la empresa, el alcalde Miguel Rivera (PPD) señaló que "lo que complica de todo esto es que sabiendo que tenían esta complicación, ¿qué cuesta informar?".

"¿Por qué tenemos que llegar a que los niños estén con mareos y vómitos, o con síntomas complicados? ¿Por qué informar después de tanto tiempo una emergencia, si al informar antes se puede evacuar antes a los niños, y no tienen que estar respirando estas complicaciones? Este tipo de cosas las tenemos que dejar de naturalizar", emplazó el jefe comunal.

Asimismo, Susan Salgado, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento, apuntó que "esta es una escuela vulnerable: no hay redes sociales ni redes de apoyo para muchos apoderados, que no tienen ni siquiera para darle un plato de comida a sus hijos, y en esta emergencia tenemos que botar raciones de alimentos, niños quedan solos, y más encima, que están yendo a centros asistenciales".

Por ello, la dirigenta dijo esperar que los representantes de ENAP "se hagan responsables, que manden comunicado para que no expongamos a nuestros hijos, para ver de alguna otra manera qué hacer, para no terminar con niños en centros asistenciales y que a lo mejor pase a mayores. Ellos no van a pagar por una vida tampoco, o por los gastos médicos que tenga cada apoderado".