Mujer denunció agresión física de médico al que le pidió cambio de hora sin costo para revisión de exámenes

La paciente Nathalia Riquelme (35) denunció que el pasado viernes 6 de agosto el médico broncopulmonar que la atendió en la Clínica Andes Salud de Concepción, Francisco Rivas, la agredió físicamente tras negarse a otorgar una nueva hora sin costo de revisión de exámenes al no tener los resultados de estos.

A través de su cuenta de Instagram expuso la situación que denunció a través de los canales formales que dispone el centro médico privado y también en Carabineros.

En contacto con Cooperativa Regiones, Riquelme explicó que con anterioridad había tenido una mala experiencia con el mismo facultativo donde tuvo que esperar más de tres horas para ser atendida y poder incorporarse al GES para tratar el asma que tiene como diagnóstico.

Ella contó que por motivo de la pandemia no logró conseguir hora en el laboratorio y por ese motivo no iba a poder asistir para la revisión de exámenes el día y hora señalada. Al llegar a explicar eso recibió como respuesta que la nueva hora va a tener que pagarla.

Riquelme relató que "seguí debatiéndole en el fondo que para mi era un esfuerzo pagar de nuevo 40 mil pesos sin bono porque atiende particular, ni por Isapre ni Fonasa, y en el fondo lo que iba a ir a hacer era mostrarle los exámenes que él me pidió".

"Él se empezó a poner prepotente, en un momento se para, yo estaba en el umbral de su puerta, se acerca a mí, es un hombre grande yo más bien pequeña, de forma amenazante se para al frente mío para que yo me moviera y como no me muevo me pega un manotazo en las manos. Quedé helada, nunca me esperé una reacción así de un médico en una clínica", agregó.

A raíz de este episodio dejó el reclamo por escrito vía buzón, y también on line. Además dejó la constancia respectiva en la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción.

Desde la Clínica Andes Salud de Concepción se indicó que conocidos los antecedentes dispusieron una investigación interna para determinar responsabilidades en lo ocurrrido.