Niña de siete años recibió el alta tras estar hospitalizada desde su nacimiento

Esta será probablemente la historia más linda que verá hoy: una niña nacida hace siete años en Los Ángeles, Región del Biobío, fue dada de alta tras pasar toda su vida hospitalizada.

La pequeña Dafnee nació con una insuficiencia intestinal y por ese motivo, desde que nació hasta hoy estuvo siempre internada; pero gracias a su entereza y el esfuerzo de diferentes equipos médicos, por primera vez se fue a su casa.

Ella es la hermana del medio y es la única que no estaba en la casa debido a su complejo tratamiento, pero esa larga espera se acabó. Salió entre aplausos y lágrimas del personal de salud del centro de Costo de Atención Cerrada y Diferenciada del Niño y Niña de la capital provincial de Biobío.

PURA EMOCIÓN| La pequeña Dafnee logró el alta después de 7 años de hospitalización. A los 6 meses comenzó a tratar una malformación intestinal de dificil manejo y no salió más, hasta ahora desde el Hospital de Los Ángeles. "Es el mejor día de mi vida", dijo @Cooperativa pic.twitter.com/qutAaETCx5 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 27, 2022

Con una admirable elocuencia, no reparó en reconocer que hoy "es el mejor día de mi vida. Esperaba esto, este es el mejor día, es lo más emocionante".

"Le doy gracias a todas las tías del hospital que me cuidaron y me encantó esta sorpresa -su salida entre aplausos-, pero lo que más me gustó es que me voy de alta", dijo con una sonrisa.

Ella está próxima a cumplir años, por eso espera cumplir pronto muchas tareas pendientes. "Quiero ir al parque de juegos con mi mamá, también quiero que sea el 31 de agosto para que sea mi cumpleaños", aseveró.

Complejo tratamiento

El doctor Yuri Hernández, jefe del centro de costo de atención cerrada y diferenciada del niño y la niña del Hospital de Los Ángeles, dijo que "en este caso ella es una paciente que lleva toda su vida hospitalizada por su alteración en la anatomía de su intestino que deteminó que tuviera un intestino corto y la necesidad de tener una nutrición parenteral crónica a través de un cateter pemanente".

La definición clínica de nutrición parenteral, en términos simples, es alimentar por una vía distinta a la digestiva a una persona para que adquiera los nutrientes necesarios para vivir.

Para el facultativo "siempre que se va de alta un paciente como niños con necesidad de atención especial en salud de la infancia y la adolescencia es un hito porque es toda una transición, porque pasa de cuidados intensivos a una unidad intermedia y luego en tratamientos como estos a sus domicilios".

"Hay niños que nunca hemos podido pasar a esa situación y otros niños que no se logra en un momento hacer su transición a domicilio por una serie de factores sociales, familiares que pueden limitar esto", agregó.

Claudia Miranda, pediatra del Hospital de Los Ángeles, reveló que "a Dafnee la recibimos en los primeros días de vida, ella venía con una malformación intestinal muy compleja que en el periodo de recién nacida fue muy difícil de manejar".

"A los seis meses, por la complejidad se tuvo que trasladar a Concepción, donde estuvo hasta el año y medio y después, también por la complejidad no pudo ser resulta y se tuvo que trasladar al San Juan de Dios en Santiago y ahí estuvo tres años; ya después con su estabilidad pudo regresar a nuestro hospital", agregó.

La pequeña Dafnee salió con una gran sonrisa a conquistar el mundo y dando las gracias a todos y todas quienes colaboraron en su extenso tratamiento.