Oficiarán a concejo municipal de Talcahuano por presunto episodio de violencia contra hija de concejala

La Subsecretaría de la Niñez oficiará a la Oficina de Protección de Derechos del niño de la Municipalidad de Talcahuano, con el fin de resguardar a una menor, aparentemente hija de la concejala Pamela Cortés (PPD), tras el episodio vivido en una sesión del concejo municipal, donde un micrófono abierto dejó al descubierto un presunto maltrato.

El hecho ocurrió durante la sesión del pasado 7 de octubre, el cual fue compartido ampliamente en redes sociales.

Alberto Moraga, seremi de Desarrollo Social del Biobío, cartera que tiene a cargo a la Subsecretaría de La Niñez, expuso que "lo ocurrido en el concejo municipal de Talcahuano, es una situación que nosotros encontramos lamentable, sin duda va a ser algo que la Oficina de Protección de Derechos va a tener que evaluar, vamos a oficiar a esos efectos, porque lo que queremos hacer es activar estas redes locales cuando ocurran este tipo de situaciones".

En esa misma línea sostuvo que "han sido tiempos difíciles por el Covid para todos los chilenos y chilenas, para los padres y por cierto también para los niños, niñas y adolescentes. Son este grupo, finalmente, los que no han podido ir a clases, los que no han podido compartir con sus compañeros, no están llevando una vida normal, necesitan apoyo".

A pesar de la insistencia de Cooperativa Regiones por obtener una versión de la concejala aludida, esto no fue posible.

Solo se conoció una versión entregada por ella al medio digital Sabes.cl en la que señala que "reaccioné donde mi perrita me mordió el tobillo cuando se me cayó una pepa de chocolate y por eso fue la reacción".