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Tópicos: País | Región del Biobío

PDI investiga homicidio en Coronel: Víctima falleció antes de llegar al hospital

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Personal de la PDI investiga el homicidio de un hombre de 55 años en el sector La Colonia de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió cuando un grupo de sujetos llegó hasta la vivienda de la víctima, disparando hacia el interior de la misma.

El hombre fue llevado hasta el Hospital San José, pero falleció en el frontis del mismo antes de ser atendido.

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