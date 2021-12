Plan Navidad Segura en Concepción: Alcalde pide que Carabineros no se retire al mediodía

Este 1 de diciembre comenzó a regir el plan Navidad Segura en el centro de Concepción, lo que implica la presencia fija de casi un centenar de Carabineros entre las 10:00 y las 20:00 horas, principalmente en el paseo peatonal Barros Arana.

El objetivo principal es brindar seguridad a quienes llegan a comprar los regalos de navidad, pero además evitar la instalación del comercio ambulante ilegal.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, dijo que "esperamos que resulte, está plenamente establecido que si Carabineros no está en las calles, no colabora a combatir el comercio ambulante, dificilmente lo podemos lograr personas que por ley no tenemos responsabilidad que radican en Carabineros".

"Ojalá que no sea solo hasta la 1 de la tarde, que estén toda la jornada, porque después de ese horario aumenta incluso la cantidad de vendedores ambulantes. Se saben quienes tienen prácticamente un holding del comercio ambulante, personas que cuidan ese espacio para otros y esperamos que esto sea permanente. Hay momentos en el día que no se puede transitar por el centro de Concepción", añadió.

El general Juan Pablo Caneo, jefe de la octava zona policial, explicó que "deberíamos compararnos con 2019 o 2018. El año pasado fue anormal, con pandemia. Queremos reflejar lo que ocurrió dos años atrás e implementar, sobre esa base, los servicios para esa realidad".

"En este momento existen tres oficiales y cerca de sesenta Carabineros en el casco histórico, en el centro de Concepción, pero también habrá especialidades de civil. Se suma el trabajo en Talcahuano, en el Mall y del Líder frente a Lomas Verdes", añadió.