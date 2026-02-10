Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

﻿Polémica en Concepción por muestra erótica abierta a todo público

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ante la indignación del Concejo Municipal, la alcaldía clausuró la exhibición "Sismografía del Cuerpo", abierta este lunes en el edificio consistorial.

El curador Luis Almendra apuntó que durante el largo proceso de selección previo, no recibieron críticas al tono de las imágenes.

 Punto de Cultura (archivo)

La muestra estuvo un solo día disponible en el Punto de Cultura Federico Ramírez.

La muestra "Sismografía del Cuerpo" permaneció un solo día abierta a todo público en el Punto de Cultura Federico Ramírez, ubicado en el edificio consistorial, pues la Municipalidad de Concepción decidió cerrarla este martes.

Lo anterior, después de que concejales expresaran indignación por su contenido, que entre otras cosas, incluía imágenes fálicas, alusiones a la Iglesia Católica y menciones al Anticristo, y una alegoría de Camila Polizzi portando una bazuca mientras montaba un toro mecánico.

Además del cierre, el administrador municipal, Boris Negrete, anunció la apertura de un sumario en la Unidad de Cultura de la alcaldía, pues se presume que no aplicó los filtros respectivos al autorizar una exhibición con contenido erótico para todo público.

El curador de la exhibición, Luis Almendra, cuestionó la oportunidad de la decisión, acusando "ignorancia" por parte del municipio: "Creo que están medio adormecidos; de hecho, por eso les pasó esto", ya que "estuvimos montando la muestra durante cinco días, hicimos la inauguración, no pasó nada, y de repente, creo que el alcalde (Héctor Muñoz) vio la noticia en la prensa, se espantó y cerró la cuestión".

Respecto de la aprobación, Almendra relevó que "hubo un proceso de selección: postulamos con la muestra, hicimos un portafolio, explicamos que 'somos 10 artistas, vamos a mostrar el cuerpo y la desnudez' y no hubo ningún problema. Quedamos seleccionados, pasaron meses hasta que expusimos".

"Hicimos algunos cambios, pensamos que no iba a haber problema porque no nos dijeron nada ni en la inauguración, pero ahora nos encontramos con esta sorpresa, donde nos dicen: 'A ustedes no les corresponde estar en este espacio de arte'", lamentó el artista.

