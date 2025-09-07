Preocupación por focos de incendios forestales en Penco

Tres focos de incendios simultáneos se detectaron en el sector de Playa Blanca, en la comuna de Penco, Región del Biobío, los que afortunadamente fueron extinguidos rápidamente, pero aumentaron la preocupación por su intencionalidad.

De acuerdo a información preliminar, los siniestros se produjeron alrededor de las 18:30 horas del sábado: dos al interior de un predio de la forestal Arauco y otro en la zona de interfaz. Si bien, por la fecha no hay altas temperaturas, sí hay fuertes vientos que pueden propagar el fuego.

Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de la Corporacion Chilena de la Madera (Corma) en el Biobío, señaló que fue "un incendio claramente intencional. Todavía no hemos partido la temporada de incendios, por lo tanto, hay que estar alerta a este tipo de situaciones por parte de la autoridad. Fue combatido y controlado por brigadas de Arauco y bomberos de Penco".

"Hacer un llamado a la comunidad para que evitemos los incendios y, en caso de tener personas individualizadas, por favor, poder denunciarlas, ya que esto es un delito", enfatizó.

El hecho se dio justo después que autoridades y gremios del Biobío hicieran un llamado al Presidente Gabriel Boric a autorizar la quema controlada o "fuego técnico" ante la inminente temporada de incendios forestales.