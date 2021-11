Profesor que sufrió robo de furgón dice que Weichan Auka Mapu lo recuperó y se lo entregó

Jorge Fernández, el profesor de la escuela rural Las Misiones y conductor el furgón que le fue violentamente robado la tarde del martes por un grupo de encapuchados armados en la comuna de Tirúa, dijo este viernes que el vehículo fue recuperado por Weichan Auka Mapu (WAM), orgánica que opera en esa zona de la Provincia de Arauco y que el Gobierno considera de carácter "terrorista".

El asalto ocurrió el martes, cuando Fernández llevaba a tres menores de edad -de quienes también es profesor- de vuelta a sus hogares: "Venía desde Tirúa a Cañete con unos estudiantes que tenía que pasar a dejar a San Ramón. En el sector de Tranaquepe me encontré con una barricada y aparecieron cuatro encapuchados que me amenazaron con palos y cuchillos, me obligaron a bajar del vehículo y a los niños también, y se llevaron el vehiculo", relató al día siguiente, cuando se conoció el caso.

Tras ello, el delegado presidencial en el Biobío, Patricio Kuhn, tachó "de la mayor gravedad que estén involucradas (como víctimas) personas tan inocentes como niños que iban al colegio" y anunció que la Delegación participará "jurídicamente en las querellas que correspondan".

Este viernes, en tanto, fue difundido un video donde aparece Fernández, quien cuenta que durante la mañana de hoy "de forma anónima se me comunica que fue encontrado el furgón, en el sector las huellas, por weichafes de la organización mapuche WAM y otros peñis de lucha del sector".

"Me manifiestan que lo sufrimos como escuela y los niños no se enmarca en la lucha del pueblo mapuche, y que ellos seguirán luchando en contra del capital y las grandes empresas que devastan el territorio mapuche", complementa, según se ve en el registro.

"Mencionan que estos hechos corresponden a pequeños grupos delictuales que se escudan en el weichán, y que como organización pondrán todo su esfuerzo en terminar con ello", agrega también.

En las imágenes el docente está leyendo un papel, en tanto que detrás de él, en el fondo, hay cuatro sujetos encapuchados y armados que rodean el furgón.