Seremi suspenderá pase de movilidad a más de 100 personas por participar en una fiesta clandestina

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, confirmó que se les suspenderá el pase de movilidad a más de 100 personas por participar en una fiesta clandestina, registrada en la última jornada en la comuna penquista de Talcahuano.

El hecho se registró en un galpón ubicado en la autopista que une Concepción con Talcahuano y, en medio de camiones y maquinarias, más de 200 personas participaban en el evento clandestino. Tras una denuncia, hasta el lugar llegó personal de Carabineros y fiscalizadores sanitarios.

De los 200 participantes, sólo se logró empadronar a 129 personas -ya que las demás escaparon-, a quienes se les cursará un sumario sanitario. "También tenemos el nombre del organizador del evento que lo vieron ahí mismo, y el propietario, que ellos también los vamos a hacer la denuncia a la Fiscalía y los sumarios sanitarios correspondientes", agregó la autoridad sanitaria.

Además, Muñoz señaló que a las 129 personas "les vamos a bloquear el pase de movilidad, eso es un hecho, eso lo vamos a hacer cuando tengamos todos los antecedentes ordenados en el registro y vamos a bloquearle a todos el pase de movilidad".

De acuerdo a las últimas cifras, en el Biobío se registran más de 30 personas contagias con la variante Delta del Covid-19 y, apesar de eso, la jefa de Salud Pública a nivel regional, Cecilia Soto, indicó que hay "una alta circulación de una variante, pero no reviste un riesgo en el sentido que no hay una mayor transmisibilidad o no hay una mayor gravedad de los casos".

"Nosotros tenemos en el último informe, que es de mediados de agosto aproximadamente, de ocho casos, pero como un dato preliminar, nosotros tenemos que han aumentado a 39 casos. Ahora esto no es sorprendente, porque efectivamente está circulando, pero todavía es una variante que no es de preocupación", acotó.