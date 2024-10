Sergio Giacaman y Alejandro Navarro disputarán en balotaje el GORE Biobío

El Biobío tendrá segunda vuelta para elegir a su nuevo gobernador regional: Sergio Giacaman (Chile Vamos) y Alejandro Navarro (independiente) obtuvieron los porcentajes más altos y competirán por el cargo en el balotaje del próximo 24 de noviembre.

Giacaman, que lideró las preferencias este domingo con un 24,57%, ve en el centro su punto para crecer en apoyos y convertirse en la nueva autoridad regional.

"Creo que es una región de gente de esfuerzo, además resiliente. La historia nos ha marcado una serie de eventos de los cuales hemos tenido que levantarnos, y la gente de esfuerzo es más bien moderada, no es de extremos, y yo creo que justamente es lo que la región ha demostrado con su participación", analizó el representante de Chile Vamos.

Asimismo, destacó la "alta participación" que hubo en el Biobío y que "los votos se concentren entre la centroderecha y el centro", lo que genera que el desafío sea "salir a buscar para la segunda vuelta a esos electores con mucho despliegue".

Por su parte, Navarro reconoció que "hubo incertidumbre y preocupación" por la falta de conceso de su candidatura, por lo que con este resultado espera lograr mayores apoyos de cara al balotaje.

"Hoy todos tendrán que tomar definiciones. Voy a ser un gobernador de todos aquellos que quieran hacer grande la región, incluso la derecha. Yo lo he dicho, el que crea que va a derrotar la delincuencia solo (está equivocado), ninguno de los presidentes ha podido lograrlo, no lo hizo Bachelet, no lo hizo Piñera", afirmó el exsenador.

"Solo derrotaremos la delincuencia en una amplia unidad para enfrentar a quienes han llegado desde fuera y se han instalado con el crimen organizado", puntualizó Navarro, que logró la segunda mayoría con un 19,26% de los votos.

Sorpresa en la alcaldía de Concepción

En cuanto a los alcaldes, una de las sorpresas la dio el Partido Social Cristiano, que de la mano de Héctor Muñoz se quedó con el municipio de Concepción, uno de los más grandes del país.

"Ser un partido nuevo fue una dificultad, muchas veces nos confundían con una candidatura de izquierda por el nombre social, pero esta es una candidatura de centroderecha, del mundo cristiano, que tiene una mirada social", destacó Muñoz.

El alcalde electo valoró también el apoyo que recibió de los sectores más populares: "Nos sorprendió el triunfo en casi todas las mesas, y estamos agradecidos con los vecinos de los sectores populares que también nos dieron el triunfo", puntualizó.

Una tónica, al menos en la provincia de Concepción, fue que en casi en todas las comunas -a excepción de Hualpén- habrá cambio de mando para los territorios.