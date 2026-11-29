El Juzgado de Garantía de Talcahuano ordenó la prisión preventiva de un conductor de un taxibús de la línea Ruta del Mar, que prestando un servicio ocasional privado a funcionarios de la Armada provocó un accidente de tránsito que dejó a dos lesionados.

De acuerdo a la investigación, el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando retornaba desde Quillón hasta Talcahuano al no respetar la luz roja del cruce semaforizado del eje Colón con Simón Bolivar, colisionando con un vehículo que doblaba para tomar el sentido contrario.

El capitán Esteban Mora, de la Segunda Comisaría de Carabineros, precisó que "se registró un accidente de tránsito, donde resultó un conductor de un bus particular que realizaba un servicio ocasional detenido por conducción en estado de ebriedad, el cual habría colisionado un vehículo menor, registrando dos personas lesionadas de gravedad, pero fuera de riesgo vital".

Los pasajeros se dieron cuenta que el hombre llevaba cervezas mientras conducía, cuando fue enfrentado por los pasajeros.

El fiscal Enzo Osorio sostuvo que "atendida su condición de conductor profesional, esto agrava la conducta del imputado, por lo que la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, y el Juzgado de Garantía de Talcahuano accedió a la petición y la dispuso considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, particularmente por la gravedad de las consecuencias del delito en que participó".

El tribunal decretó un plazo de cuatro meses de investigación.