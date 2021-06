Tenencia de Contulmo fue atacada con armas de fuego

Carabineros confirmó que en la madrugada de este miércoles un grupo de desconocidos llegó a pie con armas largas e inició una balacera hacia la tenencia de Contulmo, en la Región del Biobío, para luego huir del lugar en vehículos.

Hasta ahora se investiga el hecho, por lo que aún no se ha establecido si desde el interior funcionarios pudieron haber repelido el ataque.

"Afortunadamente al interior del cuartel no había recurrentes, no habían niños ni personas. Esta actitud premeditada e irresponsable pudo traer consecuencias insospechadas. No hay lesionados", dijo el coronel Juan Pablo Ureta, prefecto de la provincia de Arauco.

Además, Ureta informó que "se han realizado peritajes para remitir toda evidencia balística y de interés criminalístico a la fiscalía local de Cañete, a fin de continuar las diligencias para establecer la identidad de los autores de este vil ataque".