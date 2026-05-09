Tren que transportaba celulosa descarriló cerca de la estación Chiguayante del Biotrén

Un tren de la empresa Fepasa que transportaba celulosa hacia un puerto de la Región del Biobío descarriló a la altura de la estación Chiguayante del Biotrén.

Los hechos, dados a conocer por Diario Concepción, ocurrieron a las 05:00 horas de esta jornada, donde resultaron afectados nueve carros de EFE Sur, según informó dicha entidad en un comunicado.

Asimismo, el cruce ferroviario Santa Sofía quedó bloqueado, por lo que el Biotrén de EFE Sur dispuso un funcionamiento especial en la Línea 1 entre Talcahuano y estación Concepción, mientras que el Corto Laja sólo realizará operaciones entre las estaciones Laja y Pedro Medina.

En tanto, la Línea 2 opera con normalidad.

Al lugar llegó una locomotora para iniciar las labores de remoción de los vagones dañados y personal de la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF), que realizan diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

De momento, no se reportan lesionados, según EFE Sur.