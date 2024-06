Van Rysselberghe renunció al SML tras polémica por informe de condenado por DDHH

La psiquiatra y exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe confirmó este jueves su renuncia al Servicio Médico Legal (SML) tras la decisión del ministro en visita, Carlos Aldana, de invalidar su peritaje en el que declaró como enajenado mental a un condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La polémica surgió luego de que Van Rysselberghe participara en las pericias psiquiátricas realizadas al sargento en retiro de Carabineros José Otárola, quien fue condenado a 15 años de cárcel por su participación directa en la matanza de Laja-San Rosendo, ocurrido en septiembre de 1973 y en el que 19 extrabajadores de EFE y agricultores fueron ejecutados por la policía una vez concretado el golpe de Estado.

El documento del SML, en el que participó la expresidenta de la UDI, estableció la enajenación mental del exuniformado, lo que permitía su salida de la cárcel.

Debido a las acciones presentadas por los querellantes del caso, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la jurisdicción Concepción y Chillán, Carlos Aldana, realizó peritajes del hecho, solicitando finalmente al SML de Santiago proceder, a la brevedad, a designar a un nuevo especialista en psiquiatría para que examine al excarabinero.

En la resolución, el juez especial acogió la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito que examinó al reo, la psiquiatra y exsenadora Rysselberghe, por lo que, consecuencialmente, le restó toda validez jurídica a un polémico informe que evacuó la profesional.

Los cuestionamientos de Rysselberghe

La decisión del ministro causó que Rysselberghe decidiera renunciar a su cargo en el SML, acusando "una falta de respeto francamente inaceptable" al poner en duda su labor como profesional.

"Yo no pido los pacientes, a mí me los mandan. Yo tengo que hacer peritaje por el estado de salud mental y responder la pregunta que me hace el tribunal o la Fiscalía", analizó la extimonel de la UDI en diálogo con Cooperativa.

Respecto al caso del excarabinero, relató que "me llegó esta persona, que yo no conocía, con la cual yo no tengo ninguna razón para inhabilitarme porque no tengo familiares carabineros, ni militares, ni nadie familiar ni cercano que esté en Punta Peuco, y, por lo tanto, me pidieron que hiciera una evaluación del estado mental actual de la persona, que hoy está con una demencia avanzada".

En esta línea, aseguró que "lo que me llama la atención es que, frente a un informe técnico, lo que se critique es a la persona que lo hizo, porque me parece que eso es una discriminación y una falta de respeto inaceptable".

"Que se diga que porque yo soy de derecha no puedo hacer un informe de un paciente con alzheimer sin tener un sesgo, me parece que es una falta de respeto francamente inaceptable. La verdad es que no tiene ningún sentido", cuestionó Rysselberghe.

Asimismo, la otrora parlamentaria afirmó que "no necesito trabajar ahí, lo hice porque, de verdad, yo siempre he estado vinculada al mundo público y me parecía que era una manera de ayudar en el servicio público desde lo técnico, pero tampoco estoy dispuesta a todo este enredo que se armó".

Debido a la polémica generada, confirmó que ya habló con el director sobre su renuncia al SML y que este viernes la presentará de manera formal.

"Encuentro que decir que, porque yo no pienso como piensan ellos o porque soy de derecha estoy inhabilitada para hacer peritaje, me parece de una discriminación feroz, me parece una falta de respeto", afirmó la psiquiatra que cerró señalando que "de repente me dan ganas de acudir a la ley Zamudio" por esta situación.