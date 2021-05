Vecinos de Hualpén arremeten contra Abastible: Les cobraron hasta 10 veces más que lo acostumbrado

Un grupo de vecinos de la Calle Conde de la Conquista del sector Puerto Domínguez de Colón 9 mil, en Hualpén, denunció haber recibido una facturación defectuosa que infló al menos en 10 veces el valor de sus boletas de gas Abastible por el consumo de abril.

María Gabriela Sandoval es la más afectada: "El consumo nuestro habitual es, más menos, 80 mil pesos, pero este mes llegó una cuenta por la exorbitante cantidad de un millón 69 mil pesos", cuenta.

"Nos alertamos, pedimos que un señor viniera a revisar el medidor por posible fuga, comprobó que no había, mandamos un correo a Abastible y nos contestaron que la próxima cuenta iba a llegar por un valor estimado", explica.

Grupo de vecinos del sector Colón 9000 calle Conde de la Conquista de Hualpén denunciaron el aumento a valores impagables de consumo de gas Abastible. Hay boletas por sobre 1 millón de pesos. La empresa indicó que la medición se realizó conforme a normativa @Cooperativa pic.twitter.com/hZ6wiazrf2 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 7, 2021

Marlene Reyes es otra vecina afectada: "Había tenido problemas anteriormente; en enero me cobraron 30 mil más de lo normal y en febrero me salió la cuenta 86 mil, y yo no pago más de 35.500 por ahí. Hice el requerimiento en la página (web), me dijeron que era lo que correspondía, pero ¡ahora me salió 400 mil!", reclama.

Julio Reyes confirma que "a varios de los vecinos se les cobró excesivamente".

"Llamé a la empresa Abastible y me dijeron que había consumido 10 veces lo que consumo mensualmente y que por eso me habían hecho ese cobro. En mi caso son 600 mil pesos; les pregunté si les parece sensato y me dijeron que no, y que debía sacarle una foto al medidor y hacer el reclamo", relata.

ABASTIBLE DICE ESTAR EN CONTACTO CON 14 CLIENTES QUE RECLAMARON

Desde la empresa Abastible, a través de una declaración pública de dos puntos señalaron que, "debido a la cuarentena y para proteger la salud de las personas, la medición de consumo de gas licuado se realizó conforme a la normativa que lo faculta".

"Abastible se está contactando con los 14 clientes que se han comunicado con la compañía, para explicar las causas de esta situación y clarificar cualquier duda", cerró.