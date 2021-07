Vecinos de Santa Juana denuncian clonación masiva de sus cuentas de WhatsApp

Preocupación existe entre los vecinos de la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, luego que 29 de ellos, entre los que se encuentran varios dirigentes vecinales, denunciaran haber sido víctimas de una clonación masiva de sus números de Whatsapp.

Aseguran que este método fue utilizado por estafadores que se hicieron pasar por dirigentes para pedir dinero a vecinos que, en su mayoría, residen en sectores rurales.

Cristian Unda, encargado del departamento de seguridad ciudadana de Santa Juana, sostuvo que "la alusión era que la página del banco estaba caída o sin señal y no podía hacer la transferencia, y solicitaba 100 mil pesos a una cuenta de una persona. De parte de la Municipalidad se están haciendo las denuncias pertinentes por esta estafa. El llamado a la comunidad es a no caer en esto. La forma de evitarlo es llamar por teléfono a la persona que está solicitando este depósito".

El hecho fue visibilizado por las víctimas a las autoridades locales, por lo que ahora se concentran en hacer el llamado a que los vecinos, potenciales víctimas de estafa, no concreten transferencias y tomen la precaución de cuando ello ocurra llamar a ese número telefónico y corroborar la situación.

"La estafa aducía que era un amigo mío, pero preferentemente me habló con distintas palabras, no con las acostumbradas, entonces dije no es él, tampoco es el modo de que me pida dinero por WhatsApp asi que dejé que me siguiera dando datos y me fui a messenger a hablar con su esposa y no era él", expuso Fabiola Troncoso, una de las afectadas.

Llamado a extremar medidas

El llamado que se hace en estos casos es a extremar las medidas de seguridad cibernética que entrega la propia aplicación generando un segundo código tipo PIN.

Desde la Brigada del Cibercrimen de la PDI de Concepción, el comisario Eduardo Lambertt, detalló que "solicitan a la víctima que le entregue un código de seis dígitos que le va a llegar a su teléfono móvil que es para instalar el WhatsApp personal".

"Hay que estar muy atentos al momento de ser contactado por terceras personas que soliciten datos personales, códigos que no deben entregarlo a terceras personas. También puede configurar la clave de dos pasos que tiene WhatsApp", añadió.