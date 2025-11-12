WAM se adjudicó atentado a camionetas y maquinaria forestal en Contulmo
En la zona había barricadas que impidieron a Carabineros acceder con mayor facilidad al lugar del ataque.
Pasadas las 08:30 de este miércoles, Carabineros fue alertado de un atentado ocurrido en el sector de El Peral, en la ruta conocida popularmente como "Pata de Gallina".
Al llegar al lugar, la policía uniformada se encontró con barricadas que le dificultaron el paso hacia la zona del atentado.
Tras despejar la vía, los carabineros hallaron dos camionetas y maquinaria forestal quemadas. Al revisar la zona, la policía encontró una pancarta en la que el grupo Weichan Auca Mapu (WAM) adjudicándose el ataque.
Hallan pancarta de la WAM en atentado que deja 2 camionetas y una máquina forestal quemadas en el sector El Peral, ruta P-666 en Contulmo, Región del Biobío @Cooperativa pic.twitter.com/wcEuuCJjAk— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 12, 2025