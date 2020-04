Abogado denuncia ante la Justicia un "toque de queda de facto" en la ex Colonia Dignidad

El abogado y ex residente de "Colonia Dignidad" Winfried Hempel presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca, en el que denunció un "toque de queda de facto" al interior de Villa Baviera, que no se rige -señala él- por la disposición nacional que lo establece entre las 22:00 y las 05:00 horas debido a la pandemia de Covid-19.

La acción judicial refiere que hay prohibición de entrada y salida de los residentes al ex enclave alemán, como tampoco hay visitas a familiares y se impide la salida de las residencias a los niños, como medida sanitaria.

"Hoy existe toque de queda nocturno y no corresponde que en un territorio de la República, menos en la ex Colonia Dignidad, con la carga simbólica que eso tiene, fijen un toque de queda de facto, al margen de la legalidad y constitucionalidad", dijo Hempel a Cooperativa Regiones.

"Nosotros presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca el domingo, que fue declarado admisible y se dieron 24 horas para informar a la Corte la situación", destacó.

