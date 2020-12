El Tribunal de Garantía de Linares rechazó un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones que tenía como objetivo sustituir la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes de Gary Valenzuela, acusado por el femicidio de Norma Vásquez en Linares.

La acción judicial ante el tribunal de alzada de Talca fue presentado por un particular, que no pertenece a la defensa, y pedía el cumplimiento de la privación de libertad, mientras dura la investigación, en un recinto militar, debido a que el ex teniente de Carabineros no había sido dado de baja el día en que cometió el asesinato de la uniformada.

"Se ha determinado que Gary Valenzuela continúe con la prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, en los términos en que fue decretada originalmente", dijo la fiscal de Linares, Carola D'Agostini.

La familia de Norma Vásquez se ha movilizado durante todo el tiempo que ha durado la investigación en contra de los privilegios que acusan tiene Gary Valenzuela en la cárcel de Cauquenes, situación que se repitió durante la audiencia de este miércoles.