La abogada Andrea Camargo inscribió su candidatura independiente para alcaldesa por Talca, luego de reunir más de 700 firmas ante notario.

Camargo es presidenta de la Fundación Mujeres y pareja del senador Juan Castro (RN). En la lucha por el sillón municipal competirá directamente con el actual jefe comunal, Juan Carlos Díaz (RN), por lo que envió un mensaje tras inscribirse formalmente en el Servicio Electoral (Servel).

"Llegaré hasta el final en la papeleta y estoy segura de que seré la primera alcaldesa de Talca, así que no me llamen, porque no me voy a bajar. Si quieren sumarse, no tenemos problemas", declamó la aspirante.

El alcalde Juan Carlos Díaz inscribirá su candidatura a la reelección durante la jornada por el pacto Chile Vamos, al igual que el independiente por el Partido Radical de la Unidad Constituyente y Unidad por la Dignidad, Rodrigo Sepúlveda, tras ganar la encuesta que definió al candidato de ese conglomerado.

Durante la mañana, el concejal del Partido Comunista Sixto González también llegó hasta el Servel para plasmar su participación en las elecciones municipales para alcalde de la capital del Maule.