Radio Cooperativa
Tópicos: País | Región del Maule

Conaf desvinculó a brigadistas que fueron captados jugando con fuego en edificio institucional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Calificaron la situación como un "incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales".

Conaf desvinculó a brigadistas que fueron captados jugando con fuego en edificio institucional
 ATON (referencial)
En portada

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) despidió a dos brigadistas luego de la difusión a través de redes sociales de un registro en el que se les ve jugar con brasas encendidas al interior de la base Maqui 5 en la comuna de Romeral, en la Región del Maule.

Según indicó Emol, el video fue grabado desde las cercanías del Estadio Municipal y en él se ve a los trabajadores lanzándose trozos de carbón encendido a modo de juego.

Tras el análisis del hecho, Conaf decidió "proceder a la desvinculación inmediata de los trabajadores involucrados en un incidente de incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales", ya que "pusieron en riesgo la seguridad del lugar de trabajo y la integridad de otros trabajadores".

"Reiteramos nuestro llamado enérgico a toda la ciudadanía a no incurrir en acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad y los recursos naturales", insistieron.

