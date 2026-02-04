Conaf desvinculó a brigadistas que fueron captados jugando con fuego en edificio institucional
Calificaron la situación como un "incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales".
Calificaron la situación como un "incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales".
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) despidió a dos brigadistas luego de la difusión a través de redes sociales de un registro en el que se les ve jugar con brasas encendidas al interior de la base Maqui 5 en la comuna de Romeral, en la Región del Maule.
Según indicó Emol, el video fue grabado desde las cercanías del Estadio Municipal y en él se ve a los trabajadores lanzándose trozos de carbón encendido a modo de juego.
Tras el análisis del hecho, Conaf decidió "proceder a la desvinculación inmediata de los trabajadores involucrados en un incidente de incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales", ya que "pusieron en riesgo la seguridad del lugar de trabajo y la integridad de otros trabajadores".
"Reiteramos nuestro llamado enérgico a toda la ciudadanía a no incurrir en acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad y los recursos naturales", insistieron.