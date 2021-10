Familia de mujer encontrada muerta en motel de Talca acusa intervención de terceros

La familia de Jocelyn Sáez, mujer de 29 años que en mayo pasado fue encontrada sin vida en el motel Ipanema de Talca, denunció intervención de terceras personas en el deceso de la joven.

José Miguel Sáez, hermano de la víctima, apuntó al abogado que acompañó a la mujer al motel, y que se fue del lugar, como también a inconsistencias entre el Servicio Médico Legal, la PDI y el Ministerio Público.

"En la primera autopsia, el SML dijo que había fractura de cráneo, pero luego en un segundo informe, acusaron error de tipeo y que no hay fractura de cráneo. La persona que estaba con mi hermana, ha realizado tres declaraciones distintas, la abandonó y está libre como testigo", dijo José Miguel Sáez.

El hermano de la víctima, agregó que "la PDI nos pidió que no habláramos con la prensa y se nos ocultó información, desde la Fiscalía nos dijeron que no había participación de terceras personas y ahora dicen que no descartan esa posibilidad. La persona que estaba con mi hermana es abogado, creemos que tiene conocidos y hay una confabulación entre PDI, Ministerio Público, el SML y quien es para nosotros el sospechoso de la muerte de mi hermana".

El familiar de Jocely, complementó que "yo soy el tutor de la causa y tuve acceso a la carpeta investigativa, vi las fotos y hay heridas en varias partes del cuerpo de mi hermana y también hematomas, por lo que tomaremos acciones legales en contra de todos quienes sean responsables".

Ministerio Público

Desde la Fiscalía de Talca, el persecutor jefe, Héctor de la Fuente, aseveró que "se están desarrollando diferentes peritajes tanto en Talca como en otra región, tendientes a establecer la presunta existencia de responsabilidades de terceras personas en el hecho, pero por el monento, se trata de una investigación abierta, con diligencias pendientes".

La familia, anunció además que buscarán la exhumación del cuerpo de Jocelyn, para nuevas diligencias que están tramitando con un abogado, de manera reservada.