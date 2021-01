Funcionario del Ejército perdió ambas piernas tras ser atropellado en Curicó

Un funcionario del Ejército perdió ambas piernas tras ser atropellado la noche de ayer por un vehículo particular en un control sanitario en el sector de Zapallar, comuna de Curicó, en la Región del Maule.

Según la información entregada por las autoridades, el hecho se originó cuando el vehículo -que según testigos desplazaba a alta velocidad- arrolló al cabo segundo del Ejército Brayan Castillo Salgado, de 27 años, quien se encontraba realizando el control sanitario a metros del puente Colorado.

"Durante la noche de ayer en su actividad del control de toque de queda fue víctima de un accidente de tránsito y esto trajo como consecuencia que producto de este incidente fuera intervenido quirúrgicamente (...) Finalmente perdió sus dos piernas", señaló el jefe de Defensa Nacional, Luis Rojas.

"Producto de este accidente él sufrió una gran pérdida de sangre, eso ha traído como consecuencia que se encuentre en un estado muy delicado", agregó el uniformado.

El afectado fue trasladado hasta el Hospital de Emergencia de Curicó con heridas de carácter grave en sus extremidades inferiores y en riesgo vital. El jefe de Defensa Nacional, el general Luis Rojas, informó durante esta jornada que el funcionario perdió ambas piernas.

Mientras tanto, la conductora del vehículo pasará durante el transcurso de esta jornada a un control de detención por el atropello de este funcionario del Ejército, integrante del regimiento de Talca.

El fiscal Enrique Fernández argumentó que "la responsabilidad en este accidente era tanto del conductor del vehículo militar, como también la del conductor del vehículo particular, toda vez que el conductor del vehículo militar se detiene en la calzada a efectuar un control, sin embargo, el vehículo queda al medio de la calzada", dijo y agregó que esta "situación que no es advertida por la conductora del vehículo particular, la cual no estaba dentro de las condiciones del tránsito y procede a colisionar".

Ministro Delgado: "Hay una investigación en curso"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que "hay una investigación en curso", agregando que se debe "determinar si el lugar, efectivamente era el más adecuado".

"Cada persona que esté conduciendo, sobre todo en horario de toque de queda, hacer un llamado a estar muy atento a las condiciones del tránsito, porque existen fiscalizaciones. Nos preocupa que mucha gente, en horario de toque de queda, circula por las calles, circula por las avenidas, y, por supuesto no lo hacen respetando el límite de velocidad", señaló Delgado.

Curicó se encuentra en cuarentena desde el pasado 30 de diciembre y bajo este contexto existe una serie de medidas sanitarias que deben ser controladas por personal del ejército.

La indignación del Ejército

A través de un comunicado, el Ejército señaló que "el vehículo que atropelló al cabo segundo Castillo a exceso de velocidad, lo lanzó contra la parte posterior del vehículo militar que se encontraba detenido en el lugar donde se practicaba el control y, siguiendo su trayectoria, lo chocó por detrás".

"Resulta, por tanto, incomprensible para el Ejército de Chile que se hayan dispuesto medidas cautelares contra el conductor del vehículo militar, en circunstancias que su vehículo se encontraba detenido, fue chocado por detrás", detalla el excrito.

"Se ejercerán todas las acciones legales para establecer su total inocencia en este lamentable hecho, otorgando a dicho funcionario la defensa jurídica que le corresponde en calidad de tal, al ocurrir mientras se encontraba en acto de servicio", cierra el comunicado.