Joaquín Lavín en Talca: Chile no quiere comunismo, mi rival es Jadue

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, estuvo en Talca este viernes, donde participó de un "banderazo" en la Plaza de Armas de la ciudad, en el marco de la campaña para las primarias oficialistas del 18 de julio.

Luego de reunirse con el alcalde Juan Carlos Díaz (RN), y pasear en un bus eléctrico gratuito del municipio, lanzó sus dardos contra el presidenciable del Partido Comunista, Daniel Jadue.

"Chile no quiere comunismo, quiere un cambio social pero no comunismo. Comunismo es polarización, división, conflictos, pelea. Mi rival es Daniel Jadue, él dice que si mueren las pymes, mueren, eso está mal. Dice si se toman un terreno no lo va a desalojar, eso está mal. Dice 'liberen a los presos del estallido social'. No son presos políticos, son personas que pusieron bombas molotov, que quemaron y saquearon", dijo el presidenciable, Joaquín Lavín.

En medio de banderas rojas, Lavín manifestó que "me gustan para las banderas, no para el país".

Convención

Sobre la Convención Constituyente, el ex alcalde de Las Condes, agregó que "me preocupa el camino que están tomando, están equivocando el camino y la razón para la que fueron elegidos. Hay muchas expectativas en que hagan bien su trabajo y que la nueva Constitución permita que Chile haga un cambio social, sin peleas, sin politización sin división, con acuerdos".

#Maule: Presidenciable @udipopular @IavinJoaquin en #Talca: "Chile no quiere comunismo, no quiere polarización, división, conflictos y peleas". Sobre la Convención Constituyente, agregó que "están equivocando el camino para el que fueron elegidos", @Cooperativa pic.twitter.com/TbzAdrnwgQ — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) July 9, 2021

En la actividad, estuvo presente un gran número de seremis, directores y coordinadores regionales del Gobierno.