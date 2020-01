La Senadora Ximena Rincón (DC) pidió al Ministerio de Obras Públicas entregar información que oficialice la suspensión del remate de siete derechos de agua en la región del Maule, que fue anunciada por el parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI).

Rincón envió un oficio al ministerio ya que a su juicio no existe un documento que respalde lo informado por el senador oficialista.

Me parece una buena noticia, lo veníamos solicitando,ahora me gustaría ver la resolución oficial de parte de @mop_chile o algún pronunciamiento del @GobiernodeChile al respecto,más que el anuncio de un senador oficialista. Es por eso que he oficiado a Ministro solicitando aquello pic.twitter.com/7o8MS3ED3g