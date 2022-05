Talca distinguió como Ciudadana Ilustre a destacada artista en aniversario de la ciudad

La Municipalidad de Talca conmemoró los 280 años de la comuna con un acto oficial en el que se entregó el reconocimiento de Ciudadana Ilustre a la profesora de arte María Aurelia Baeza Quezada.

Con autoridades locales y regionales, encabezadas por el alcalde Juan Carlos Díaz, y una activa participación de vecinos y vecinas, se desarrollaron las actividades, en las que primó el mensaje de seguir trabajando en forma conjunta por una mejor ciudad.

El alcalde Juan Carlos Díaz afirmó que "son 280 años historia en los que han contribuido muchos y muchas en lo que somos hoy en día. Los desafíos son muchos, pero también tenemos muchas oportunidades y lo más importante es trabajar unidos, atendiendo nuestras diferencias pero con el objetivo común que es el bienestar de nuestra comunidad".

El presidente del Senado y parlamentario por la Región del Maule, Álvaro Elizalde (PS), señaló que se "celebra un aniversario más de esta ciudad que es importante para la historia de Chile y en un contexto especialmente relevante cuando está en juego una serie de definiciones que debe adoptar en poco tiempo la ciudadanía, que son fundamentales para ver cuál será la ruta que vamos a tomar para construir una sociedad con mayor justicia social, con una mejor democracia y mejor calidad de vida".

El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, afirmó que ha habido conversaciones con el alcalde talquino por iniciativas como el centro cívico en los terrenos de la actual cárcel de Talca, así como también sobre el transporte y movilidad urbana: "Estamos para avanzar en esos proyectos. Hay que trabajar en conjunto para poder desarrollar los servicios públicos en la región y eso tenemos que hacerlo con las autoridades locales, que están más cerca de los territorios y los ciudadanos".

Y luego del homenaje a su trayectoria, María Aurelia Baeza, agradeció "el gesto de la Municipalidad de Talca, pero es el resultado de la convivencia con miles y miles de personas, alumnos, adultos, autoridades que me colaboraron en todo lo que hicimos, porque hicimos mucho y ojalá se siga haciendo. He visto crecer Talca, a la persona. La he visto crecer desde sin zapatos a tener zapatos, libros, educación, títulos".