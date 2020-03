Trabajadores de la construcción de Hospital de Curicó volvieron a paralizar faenas por Covid-19

Los trabajadores de la construcción del Hospital de Curicó, volvieron a paralizar las obras que se encontraban suspendidas hasta ayer lunes por sospechas de Covid-19.

Los exámenes a dos trabajadores fueron negativos y debieron regresar a las labores, sin embargo, se negaron a entrar por temor a que otros compañeros de faenas regresen contagiados desde otras regiones.

"El 60 por ciento de los trabajadores es de otras partes de Chile. No tenemos cómo saber si traen o no el virus luego de estar en sus casas. Es una obra del Gobierno y debiera estar paralizada por tiempo indefinido o hasta que termine la cuarentena", dijo el presidente del sindicato, Mauricio Jiménez.

"No hay motivo para que no trabajen tranquilos"

La seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, buscó tranqulizar a los trabajadores: aseguró que la empresa que se adjudicó el contrato del Gobierno para la edificación subsanó las observaciones sanitarias.

"Detuvimos la obra para pedir un plan de manejo que protegiera a los trabajadores: ese plan se entregó y fue aprobado. En este minuto no tedrían ningún problema para trabajar, pues cumplen con la normativa", dijo la autoridad sanitaria.

La seremi agregó que "no se ha confirmado ningún paciente con Covid-19 en la obra, por lo que no hay ningún motivo para que no trabajen tranquilos".

Arauco pide paralizar

Desde el Sindicato de Trabajadores Forestales de Arauco Constitución, también manifestaron su petición de paralización de la empresa para prevenir el Covid-19.

"Hay gente crónica que no está siendo despachada a sus casas y en los viajes entre Maule y Valdivia pueden contagiarse. No se les facilitan mascarillas, tampoco guantes, dijo a Cooperativa Regiones, Luis Valladares, presidente de los trabajadores.

El dirigente agregó que "por lo que pedimos la paralización inmediata de las faenas del complejo Arauco".

Trabajadores de la empresa de microbuses Abate Molina de Talca también han paralizado sus funciones por falta de medidas sanitarias y se espera que a las 18.00 horas las autoridades de Gobierno realicen el punto de prensa vía streaming que se ha instalado en el Maule.