Transeúnte y guardia evitaron que incendio matara a una comerciante en Talca

El incendio que este jueves consumió 17 locales en una galería en pleno centro de Talca comenzó a las 06:45 horas y requirió de 150 voluntarios de Bomberos para controlar el fuego.

Ramona Aburto, que desde hace mes no puede viajar a Parral por su compleja situación económica, dormía en su local cuando comenzaron las llamas, que en minutos arrasaron con los tendales del denominado "mall peruano".

El guardia nocturno, Manuel Larragaña, fue alertado por un transeúnte respecto a que se incendiaba el inmueble, e ingresó sin pensarlo a rescatar a la mujer, que -él sabía- pernoctaba en las dependencias de Calle 1 Sur esquina 7 Oriente, en pleno centro de Talca.

"A lo único que atiné fue a sacarla: no podía entrar por el lado principal, pero en caso de emergencias tenía una opción y fue todo muy rápido, alcancé a salir antes que nos agarrara el fuego; si no, no la estaríamos contando", dijo a Cooperativa Regiones el vigilante.

"La verdad es que yo estaba durmiendo, agradezco al Señor y a una persona que avisó y al guardia que me salvó la vida. Yo soy de Parral y doy gracias por estar viva", contó entre lágrimas, Ramona Aburto.

Fiscalía de Talca investiga junto a Carabineros y Bomberos si hubo intervención de terceras personas en el incendio, como sospechan los locatarios afectados.