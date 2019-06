Tristeza en Maule por incendio que afectó edificio municipal

Un incendio afectó el edificio de la Municipalidad de Maule, dejando el frontis y las oficinas del recinto completamente destruidas.

El edificio del municipio, ubicado en calle Balmaceda tiene más de 200 años y había sido recuperado después del terremoto del 27 de febrero de 2010.

En el sinistro tuvieron que trabajar cinco compañías de Bomberos y según explicó el comandante Cristián Obrador, "el incendio en estos momentos se encuentra circunscrito y controlado".

"Estamos trabajando en los puntos calientes que hay en el interior debido a la estructura que es muy complicada en los entretechos, pero el incendio no se va a propagar", agregó.

El comandante además aseguró que no existen ni civiles ni voluntarios lesionados y explicó que "a primera vista, todo lo que es edificio de oficina y casa central de la municipalidad está en un cien por ciento afectada".

Alcalde: "Esto era mi casa"

En tanto, el alcalde de la comuna de la Región del Maule, Luis Vásquez, se mostró muy afectado por la situación y valoró el trabajo de los voluntarios de Bomberos: "Es necesario tener más bomberos, más carros, pero esta es una familia, cuando hubo el primer llamado todos los carros de acá, de Talca, vinieron a colaborar así que en ese aspecto estuvimos bien respaldados".

"Tenemos edificios pegados, atrás y al lado, y todo eso se salvó. Así que, agradecer a Bomberos porque hicieron un buen trabajo", agregó.

Además, aseguró que "no sabe el dolor grande que tengo, esto era mi casa. A mí me ha costado mucho trabajar en esta comuna, las platas no han sido las que nosotros necesitamos".

En tanto, el gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, manifestó que "es un hecho muy lamentable, entendemos que la estructura municipal es esencial en cada comuna y por eso nos apersonamos, para conversar con el alcalde Luis Vásquez y ver que estén todos los medios necesarios".

"Una vez dimensionados los efectos de la tragedia se verá cómo se continúa el trabajo", agregó.

Al lugar también llegó la fiscal Gabriela Vargas quien trabaja en el lugar para determinar las diligencias pendientes y esclarecer las causas del incendio.