Las regiones con internet más rápido en Chile: Sorpresivamente, lidera Los Lagos

Un reciente informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reveló los promedios de velocidad de internet fija en Chile, basados en 752.626 mediciones realizadas por usuarios en enero de 2026, a través de la aplicación del Organismo Técnico Independiente (OTI).

En cuanto a la velocidad de bajada, que mide la rapidez con la que se cargan páginas web, videos o archivos, la región que promedia más bajo es Aysén: es la única del país con menos de 500 megabytes por segundo (Mbps).

Por el contrario, Los Lagos registra los promedios más altos en esta categoría, con 776,5 Mbps, seguida por Ñuble (770,7 Mbps) y Biobío (765,2 Mbps).

Respecto a la velocidad de subida, que refleja la rapidez con la que se envía información, como correos electrónicos o videoconferencias, Tarapacá presenta el promedio más bajo, mientras que Aysén lidera en esta métrica.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, celebró los resultados y señaló que "Nos da mucha alegría ver que las velocidades en Chile se mantienen altas, por sobre la media en Latinoamérica".

Destacó además que cinco regiones superan a la Región Metropolitana en velocidad de descarga, "lo que demuestra que la política pública de fortalecer la conectividad regional está dando frutos".

El informe también revela que la capital no lidera en ninguno de los promedios, mientras que Magallanes se ubica entre las tres últimas en velocidad de bajada y subida, evidenciando retrasos significativos en la conectividad de algunas zonas del país.