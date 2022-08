Propuesta de estado de excepción en el norte: Siches sostiene que "la solución es más compleja"

Ante la demanda de parlamentarios de oposición que integran la "Bancada Transversal por la Macrozona Norte" por un estado de excepción en la región, la ministra del Interior, Izkia Siches, consideró que tal medida no resolverá el problema del crimen organizado.

Durante su exposición telemática ante una comisión investigadora de la Cámara sobre el crimen organizado, la jefa de gabinete recalcó que "nuestro Gobierno no tiene ningún complejo con restringir el paso de las personas por pasos no habilitados. Vamos a expulsar a todas las personas que no deban estar en el país, el paso y el ingreso a Chile debe ser por paso regular, y por personas que cumplan con las condiciones".

"Hoy tengo reunión con la ministra de Defensa (Maya Fernández) para poder disponer de los aviones FACh para materializar estas expulsiones, pero la solución es más compleja que tomar un decreto, hacer un estado de excepción o cualquier otra medida, porque requiere el trabajo multilateral", aseguró Siches.

A su vez, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en paralelo estuvo de paso por el Congreso, afirmó que "los estados de excepción son una medida extraordinaria, y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si Carabineros, la Policía de Investigaciones y el trabajo del Ministerio Público permiten garantizar mejores condiciones de seguridad".

"Nosotros creemos que sí -continuó-, y para que puedan hacerlo, el Gobierno ha destinado 12 mil millones de pesos para mejorar las capacidades del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería, del Servicio de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, justamente para que trabajen en combatir el crimen organizado, y entreguen mejores condiciones de seguridad".

Monsalve agregó que "no me gusta comparar, pero en el caso del Plan Frontera Segura del Gobierno anterior, lo que más se invirtió en un año fueron 3 mil millones".

INTERIOR INGRESÓ INDICACIONES PARA GOLPEAR AL CRIMEN ORGANIZADO

El subsecretario presentó en esta jornada una docena de indicaciones para golpear a las organizaciones criminales en materia patrimonial dentro de la ley que fortalece la persecución contra el narcotráfico, que está siendo revisada por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado.

Parte de lo propuesto es modificar el comiso por equivalencia, pues cuando la Justicia condena a delincuentes y ordena el decomiso de bienes ilícitos, como joyas o caballos de carreras, estos suelen ser escondidos, y la idea es que se puedan incautar bienes con un valor similar.

También se plantea el comiso sin condena, o sea, que se pueda decomisar en el caso del fallecimiento de una persona que esté siendo investigada penalmente por este tipo de delitos, lo que preliminarmente genera dudas dado que quedaría fuera la acreditación de su participación.

Asimismo, está el comiso ampliado, que es decomisar no sólo lo que se ha adquirido con el dinero ilícito, sino que también aquello en que no se pueda demostrar el origen del dinero que lo financió; y ampliar las empresas obligadas a informar movimientos sospechosos ante la Unidad de Análisis Financiero, como las empresas de leasing, de compraventa o arriendo de vehículos, o de compraventa de joyas.

Por otra parte, la Comisión de Constitución del Senado está viendo el nuevo proyecto de infraestructura crítica, impulsado por parlamentarios de oposición después del fracaso del anterior en la Cámara Baja.