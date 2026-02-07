Alcaldes del sur valoraron avances del a Ley de Seguridad Municipal pero advierten riesgos

Los alcaldes de Mulchén, Quilaco y Puerto Montt valoraron la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, pero advirtieron que su impacto real dependerá de la coordinación efectiva entre los distintos niveles del Estado.

Entre las principales medidas de esta ley -promulgada este viernes- se destaca la regularización de la labor de los inspectores municipales, la creación de nuevas instancias de coordinación con las fuerzas policiales y el Ministerio Público, y el establecimiento de nuevas formas de contratación y protección para los funcionarios municipales involucrados en estas tareas.

No obstante, los jefes comunales coincidieron en que las capacidades operativas y financieras de los municipios son desiguales, por lo que la aplicación de la normativa podría generar sobrecarga institucional, especialmente en comunas rurales y de alta dispersión territorial, donde -acusan- que no se contemplan medidas específicas, sumado a la brecha estructural en materia de telecomunicación y conectividad.

Además, otro de los aspectos críticos es la ausencia de un financiamiento permanente y diferenciado, que considere variables como la extensión territorial, la dispersión geográfica y los mayores costos operativos que enfrentan las comunas rurales.

"Valoramos que se reconozca el rol de los municipios en la prevención, porque somos la primera línea frente a los problemas de seguridad. Pero no podemos aceptar que se nos traspasen más responsabilidades sin financiamiento estable ni protección adecuada para nuestros funcionarios. La seguridad no puede seguir descansando solo en los municipios", enfatizó el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz.

En una línea similar, su par de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, sostuvo que "es fundamental que la Ley de Seguridad Municipal se convierta en una herramienta realmente efectiva. No basta con fortalecer atribuciones si no se contemplan los recursos necesarios para su implementación. Hoy estamos en un momento crítico, donde la colaboración entre los distintos niveles de gobierno es clave. La seguridad es una responsabilidad compartida y no puede recaer exclusivamente en los municipios".

El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, advirtió que la implementación de la normativa en comunas rurales presenta desafíos adicionales que deben ser abordados para evitar efectos contraproducentes y no debilite la gestión municipal.

Por ello, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso que la implementación de la nueva Ley considerada las particularidades territoriales, fortalezca la infraestructura tecnológica y a conectividad rural, y garantice un financiamiento adecuado y permanente.