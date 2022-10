Eric Aedo: Cada año se roba en Arauco, en madera, el equivalente a 70 parques O'Higgins

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, reveló que anualmente grupos de crimen organizado se roban, en madera, el equivalente a 70 parques O'Higgins.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario valoró "que la ministra del Interior haya venido a La Araucanía", destacando que "es una señal de que el Gobierno comienza a hacerse cargo de dos temas: de todas las deudas que están con los pueblos originarios que habitan tanto a la Región de La Araucanía como a la provincia del Biobío (...) ahí hay tareas pendientes del Estado de Chile en los últimos 200 años, eso es una realidad".

"Otro aspecto distinto (de lo que el Gobierno debe hacerse cargo) tiene que ver con grupos que, a través de la violencia, realizan una actividad ilegal de tráfico de drogas y de robo de madera; un acto ilegal, un negocio ilegal que mueve más de 100 millones de dólares, que significa el robo de más de cinco mil hectáreas de bosque por año", enfatizó Aedo.

El diputado detalló que "todos los años se roban (en madera) el equivalente a 70 Parques O'Higgins. Esos son los 100 millones de dólares, con ese dinero se compran armas de alto poder de fuego, fusiles automáticos, y se generan hechos de violencia que no cesan".

Asimismo, el diputado de falange reveló que "de los 45 vehículos blindados que tiene Carabineros en esa zona, 30 están inutilizados por las armas de fuego con las que les disparan; solo 15 vehículos están operativos. Los chalecos antibalas y los cascos que utilizan carabineros en esa zona, no sirven para parar las balas que disparan los fusiles automáticos".

"Me parece bueno que en el presupuesto del 2023 venga un incremento importante en recursos para los temas de seguridad y orden público. Acá es el narcoterrorismo, pero en ciudades como Santiago es crimen organizado. Eso hay que enfrentarlo bien decididamente", cerró Aedo.

GUZMÁN: AGRADECEMOS LA VISITA DE TOHÁ A LA ARAUCANÍA

En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), subjefe de bancada y vicepresidente del partido, agradeció la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Región de La Araucanía.

"Lo agradecemos (visita de la ministra Tohá a La Araucanía). Yo no pertenezco a la Región de La Araucanía, pero miro con mucha preocupación lo que ocurre en general en la Macrozona sur, donde hay hechos de violencia y terrorismo grave, de los cuales, como Estado, no estamos atendiendo y no nos estamos haciendo cargo", indicó Guzmán a Cooperativa.

"La verdad es que siete meses después de la intervención del Gobierno, qué importante que la Ministra de Interior asista a la Región de La Araucanía, que converse con quienes viven permanentemente los hechos de violencia y terrorismo en esa zona y buscar en conjunto -con todos los poderes del Estado y liderado por el Gobierno en definitiva- una solución a una Macrozona sur que está siendo condenada a la violencia, al terrorismo, que está siendo condenada a la pobreza", manifestó el parlamentario.

Sobre el rol del Gobierno y el Congreso en los diálogos por la paz en la zona, Guzmán reveló que "nosotros en la Comisión de Derechos Humanos tuvimos la presencia del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, que nos planteó los resultados de la mesa que se tuvo por el Diálogo por la Paz que se generó en la Región de La Araucanía, donde estuvo liderada por el gobernador regional y por los 32 alcaldes de la región, más los consejeros regionales y las consecuencias o las conclusiones a las cuales habían llegado".

"Lo que es preocupante, es que a la fecha nadie del Gobierno había escuchado al gobernador de la Araucanía y a los 32 alcaldes", fustigó el diputado, agregando que "buscan de forma transversal hacerse cargo de un problema y una crisis que es humanitaria y no política, y claman hace mucho rato por la presencia del Presidente de la República en la zona, por la presencia de autoridades nacionales en la zona y que en definitiva lo escucharan porque ellos tenían conclusiones bien importantes".