Loncon: Viaje de Siches a Temucuicui marca una señal importante en esta necesidad de conversar

La convencional mapuche Elisa Loncon destacó la intención del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por dialogar con los pueblos originarios y resaltó el esfuerzo de la ministra del Interior, Izkia Siches, por viajar hasta Temucuicui aunque reconoció que el diálogo no será posible con grupos como la CAM.

La convencional destacó a La Segunda lo "inédito" de que una ministra, "recién nombrada, vaya al sur, donde está la raíz de un conflicto". Según consideró, el viaje de Izkia Siches a Temucuicui "habla muy bien de la disposición que tiene este Gobierno".

"Izkia ha manifestado que está dispuesta a llegar a una solución. Sin embargo, yo lamento que la relación entre el Estado y las comunidades siga siendo por intermedio de las armas".

La académica y activista por la conservación del mapudungun aseguró que en su mandato de la Convención Constitucional llamó al ex gobierno de Piñera a "no dar paso a la militarización", ya que "la militarización no resuelve el conflicto e instala vía armada".

Loncon aseguró que "Temucuicui es el resultado de la falta de soluciones políticas a un conflicto que se inició por un despojo territorial de tierras que instaló el Estado", agregando que las demandas de la comunidad y las de otras comunidades movilizadas "reivindican el derecho a tener un territorio".

"Izkia buscaba instalar un mensaje de diálogo entre los actores, pero para que exista ese diálogo se necesita preparación previa", sostuvo, enfatizando que "una comunidad que está en conflicto no va a dialogar así nomás".

De esta forma, dijo que "faltaron conversaciones entre las partes. Pero es la primera arremetida del Gobierno y la llegada de Izkia marca una señal importante en esta necesidad de conversar", respecto a las planificaciones realizadas por el Ejecutivo.

"SOLO ES POSIBLE AVANZAR CON LOS QUE TIENEN VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

"Hay que preparar esa conversación y buscar todas las posibilidades de acercamiento para avanzar en la solución de este problema político e histórico", apuntó.

Consultada sobre la forma en que el Gobierno puede dialogar con organizaciones como la CAM, la también integrante del Consejo de Todas las Tierras señaló que "grupos como la CAM no lo van a hacer", enfatizando que "solo es posible avanzar con los que tienen voluntad de diálogo".

"En Wallmapu el conflicto está desatado en diferentes niveles, pero siempre han existido grupos que están dispuestos a conversar", recalcó.

Respecto al vencimiento del estado de excepción que rige en La Araucanía y la consulta ciudadana realizada por internet a los habitantes de la zona, en que más del 81% apoyó mantener la medida, la ex presidenta de la Convención subrayó que quienes votan son las personas que viven en territorios urbanos.

"Las comunidades no votan por esa vía. Entonces esa consulta no es representativa con la comunidad indígena, de los pueblos. Sí de las zonas urbanas y si usted le pregunta a la gente que está vinculada a los conflictos de los territorios, ahí se usa la conversa, la reunión".

"La ministra Izkia Siches andaba buscando eso. Ella no hizo una consulta por internet. Ella llegó allá y dijo 'aquí estoy'", consideró.