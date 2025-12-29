"Necesitamos el autogobierno": Entrevista reciente complica embajadora Manahi Pakarati

La Cancillería enfrenta un nuevo flanco abierto a raíz de la polémica protagonizada por la embajador de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien ha recibido múltiples cuestionamientos debido a sus declaraciones respecto del estatus político de Rapa Nui.

La polémica se originó el fin de semana, luego de que se difundiera una fotografía que publicó la diplomática en sus redes sociales, en la que llamaba a la autodeterminación de Rapa Nui.

Sin embargo, la tensión aumentó este lunes debido a que se dio a conocer una entrevista que Pakarati concedió en septiembre al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde aseguró que trabaja en una nueva regulación para obtener un estatus distinto en Rapa Nui.

"Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno", afirmó la diplomática al medio neozelandés.

PPD citará al canciller van Klaveren

El Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado sobre estos nuevos antecedentes sobre la embajadora Pakarati.

Sin embargo, el diputado Raúl Soto (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que buscará citar al canciller Alberto van Klaveren para que explique la postura del Gobierno frente a estos dichos.

"Se trata de un error grave, ya que una diplomática no puede emitir ese tipo de opiniones personales porque representa a todo el país. Creo que hay que pedir explicaciones y lo vamos a conversar a través de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero tampoco creo que sea bueno escalar esta situación a un conflicto político de mayor envergadura cuando quedan pocos meses para el término del Gobierno", señaló el expresidente de la Corporación.

Por su parte, la diputada Coca Ñanco (FA), presidenta de la mencionada instancia en la Cámara, llamó a la calma al sostener que no se necesita "sobrerreaccionar" a esta polémica.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Diego Schalper (RN) hizo un llamado a Gabriel Boric: "Esto no da para más. Presidente, que termine este día con la embajadora afuera porque evidentemente lo que ha hecho excede cualquier código diplomático".

Otra visión crítica la entregó la timomel del PS, la senadora Paulina Vodanovic, que en conversación con Radio Infinita esta mañana dijo que si Pakarati "quiere ser activista de Rapa Nui, pues, es una opción, pero es embajadora del país. No es compatible ser embajadora de un país y tener una posición tan distante de la política exterior del propio país".

Llamado del PC a movilizaciones y "amarres", los otros flancos en el oficialismo

Otra profunda controversia se ha desatado al interior de la centroizquierda tras el llamado del Partido Comunista (PC) a impulsar "movilizaciones amplias" para enfrentar la administración del Presidente electo, José Antonio Kast. Esta determinación, surgida como una de las conclusiones clave de su último Comité Central, busca activar al mundo social frente a la nueva agenda gubernamental.

Sin embargo, la postura no fue bien recibida por todos los sectores; desde la Democracia Cristiana, el jefe de la bancada de diputados, Héctor Barría, criticó la medida calificándola como un gesto de "obstrucción" similar al que el oficialismo reprochaba anteriormente a la oposición.

"No corresponde llamar a movilizaciones a priori y dejémosles eso al mundo social. La política está para hacer el trabajo en el Parlamento, buscar acuerdos, presentar diferencias, pero no convulsionando un país que necesita tranquilidad, que necesita paz", afirmó el legislador.

En respuesta a los cuestionamientos, la diputada comunista Lorena Pizarro defendió la legitimidad de la protesta social como una herramienta democrática fundamental. "La movilización históricamente a nivel global ha permitido a los pueblos avanzar en derechos y en más democracia".

"¿Qué es lo que quieren? ¿Un país servil a todo lo que se impone? Eso era la dictadura", enfatizó la parlamentaria.

A este flanco se suma la crisis por el reajuste del sector público y las denuncias de la oposición sobre supuestos "amarres" de cargos en el aparato estatal. Diversos partidos del oficialismo han manifestado públicamente su malestar por lo que consideran una falta de diálogo político por parte del Gobierno saliente.

Según denuncian los parlamentarios, se habrían enterado de los detalles del acuerdo alcanzado con los trabajadores del Estado a través de la prensa, lo que ha tensionado las relaciones en las semanas previas al cambio de mando.

Para abordar estos conflictos y coordinar una postura común, estaba programada una reunión de comité político ampliado en el Palacio de La Moneda durante esta jornada. Sin embargo, la cita entre los partidos y el Ejecutivo debió ser suspendida debido a "topes de horario" en las agendas de las autoridades.