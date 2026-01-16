Incendios patagónicos: Argentina pidió ayuda a Chile, que envió dos aeronaves

La Subsecretaría del Interior anunció anunció este viernes el envío de dos aeronaves a Argentina, luego que dicho país solicitara ayuda para combatir los incendios que afectan a su territorio en la Patagonia.

"Atendiendo a la solicitud realizada por la República de Argentina, el Gobierno de Chile -a través de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura- informa del envío de dos aeronaves ligeras" al Parque Nacional Los Alerces y a la provincia de Chubut", ambas zonas críticas por los siniestros, señaló Interior en un comunicado.

"Se trata de un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3 (ambos de Conaf), que estarán en territorio argentino por un lapso de 10 días y 70 horas de operación" y serán financiados por la propia Subsecretaría, recoge la misiva.

El canciller Alberto van Klaveren expresó: "Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia".

"La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación", indicó.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó la "gran tradición de colaboración" que Chile tiene "con los países hermanos frente a emergencias"; mientras que el ministro subrogante de Agricultura, Alan Espinoza, señaló que esto "refleja una convicción profunda: frente a los incendios forestales no existen fronteras".

Además, Ramos aseguró que el envío de las aeronaves no disminuirá las capacidades de Chile en el marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026.

La ayuda chilena se suma a la que ya realizó el Cuerpo de Bomberos de Palena (Región de Los Lagos), que envió un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios especializados a pedido formal del municipio de Esquel, ubicado en la provincia de Chubut.