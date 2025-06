Matthei cuestionó acercamiento a los BRICS: "Acá no caben los gustitos ideológicos"

Tras una semana alejada de la escena pública, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arremetió este martes contra el Presidente Gabriel Boric por su participación en la próxima cumbre de los BRICS, acusando una "falta de prudencia" que espera "no nos afecte" como país.

En un seminario organizado por Clapes UC, la abanderada cuestionó el acercamiento de Chile a un bloque integrado por países como Rusia e Irán, apuntando directamente a La Moneda y al canciller al respecto: "Debiera ser un poco más estricto con su propio Presidente", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "el único objetivo de las relaciones exteriores es cuidar a Chile. Acá no caben los gustitos ideológicos, ni las amistades, ni nada".

"Yo realmente espero y ruego que esta falta de prudencia que ha exhibido en este gobierno no nos afecte como país de una manera duradera", concluyó Matthei.

El grupo BRICS es una alianza económica y política principalmente integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a partir de 2024 aceptó el ingreso de Irán, Egipto, Indonesia, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

En tanto, las naciones que integran el grupo bajo calidad de "miembros asociados" son Bolivia, Cuba, Bielorrusia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

"Esto no es la debacle", dijo Matthei sobre desmantelar su equipo

En la actividad, la abanderada también reafirmó los tres ejes de su propuesta de gobierno: orden, esperanza y progreso, además de desdramatizar que su equipo de 11 voceros fuera desmantelado.

"Tenemos es un Chile Vamos que está super ordenado. Y cuando yo hago cambios son naturales. Van a haber cambios, van a seguir habiendo cambios y esto no es la debacle, no es crujidera, no es que me estén derrumbando", aclaró la militante UDI, que dio cuenta que, según las últimas encuestas sigue "bastante bien en materia de intención de voto".

Matthei propone reducir TVN al mínimo por pérdidas

Frente a la delicada situación de Televisión Nacional (TVN), el canal estatal que ha reportado pérdidas, Matthei planteó una medida drástica. Propuso "reducirlo al mínimo", señalando que se debería conservar "solo su archivo y sus señales".

"Endeudarnos para ver todos los fines de semana el Chavo del 8 no me parece", afirmó la candidata.