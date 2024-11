Carlos Ominami: Chile tendrá que hacer respetar sus intereses frente a los EEUU de Trump

El otrora ministro Carlos Ominami (Partido Socialista) planteó que Chile deberá reflexionar su manera de relacionarse frente a Estados Unidos, que próximamente volverá a ser liderado por el republicano Donald Trump, para poner por delante el respeto mutuo y defender los intereses de nuestro país.

En El Primer Café de Cooperativa, apuntó que el Gobierno de Trump provocará "mucha incertidumbre" a nivel mundial, porque "será un presidente de unos Estados Unidos muy distintos a los que hemos conocido durante los último 50 años", tomando en cuenta que "declaradamente él nos dice que no se preocupa de la gobernanza global, de alentar el comercio libre y del cambio climático; él dice 'América primero' ".

En ese contexto, en Chile "vamos a tener que hacer una reflexión muy profunda respecto de cómo relacionarnos con esos nuevos Estados Unidos, donde si ellos ponen por delante sus intereses, nosotros pongamos también los nuestros".

"No me parece que el camino sea el de la obsecuencia, como Milei, Bukele o Bolsonaro. Vamos a tener que hacernos respetar y hablar el lenguaje de nuestros intereses, y agruparnos mucho entre aquellos países de América Latina -como Brasil, Colombia y México- que no van a estar en la política de la subordinación", expuso el también exsenador.

Ominami enfatizó que no se trata de sostener "una postura desafiante, sino de dignidad, de respeto".

"CON KAMALA UNO SABÍA LO QUE PODÍA PASAR"

Por su parte, el economista Alejandro Micco, otrora subsecretario de Hacienda, pronosticó en El Primer Café que Trump, nuevamente al mando de EE.UU., "va a generar un rebalanceo y una incertidumbre mundial".

"Con Kamala (Harris) uno sabía más lo que podía pasar. Con Trump, que (probablemente) no podrá hacer todo lo que dijo (en campaña), sí genera una incertidumbre sobre qué puede hacer y qué no va a hacer", comparó.

El académico de la Universidad de Chile recordó que el republicano "ha tenido actitudes bastante erráticas en el pasado, ha pasado varias líneas, algunas penales", por las que enfrenta varios procesos federales.

"Otro tema que nos puede pegar de rebote es cómo va a reaccionar el mundo en términos del proceso de descarbonización, porque él no cree en el calentamiento global", subrayó Micco.