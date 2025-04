Gobierno evalúa atraer científicos de EEUU que escapan del efecto Trump

El Gobierno analiza vías para atraer e importar científicos estadounidenses que eventualmente abandonen su país tras los castigos que el presidente norteamericano, Donald Trump, aplica contra las universidades que no siguen sus políticas.

El republicano ha emprendido una serie de acciones contra distintas casas de estudio como el congelar o retirar el financiamiento destinado principalmente a investigación, por supuestamente "permitir el antisemitismo" en sus campus.

Entre los recintos afectados, se encuentran los prestigiosos Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) -que acusaron dos recortes "repentinos", entre ellos uno del 15%, en los reembolsos de los gastos indirectos de investigación- y la Universidad de Harvard, que sufrió un congelamiento de 2.200 millones de dólares por no poner fin a sus programas de diversidad.

En este escenario, según Emol, el Ejecutivo ve una oportunidad para atraer talento científico extranjero a Chile, que puede buscar migrar a un lugar donde se sienta cómodo emprendiendo sus investigaciones.

"Eso es parte de las medidas que nos encomendó el Presidente Boric (...), identificar donde también existen oportunidades. Esto es una materia que veníamos conversando con la Academia de Ciencias hace algunos días, y nos vamos a reunir con ellos y con los rectores de las universidades para identificar cómo sería posible algo de esa naturaleza", dijo la vocera subrogante de Gobierno, Aysén Etcheverry.

La Moneda también se plantea "cómo repatriar a investigadores chilenos que están en Estados Unidos y que pudiesen querer venir a desarrollar sus investigaciones en Chile, y sobre todo, cómo identificamos áreas donde existen atractivos en particular", añadió.

"Chile tiene una geografía y una naturaleza que para términos de investigación son fundamentales, pero además hemos desarrollado una política de desarrollo productivo en ámbitos como la minería, la descarbonización, la economía digital, donde sin dudas, el contar con estas capacidades sería muy beneficioso para el país", cerró.

Congreso: "Hay que ser audaces en la propuesta"

Desde el Congreso, voces parlamentarias como el diputado Eric Aedo (DC) se sumaron al debate, quien dijo que "hay que ser audaces en la propuesta", e instó a que "el Ministerio de Ciencias abra una línea de financiamiento junto al Ministerio de Hacienda para atraer esos investigadores de primer nivel".

"Si el Gobierno toma esta decisión, va a tener respaldo en el Parlamento para hacer las modificaciones necesarias para atraer a esos investigadores de primer orden en el mundo", afirmó.

Su par frenteamplista Gael Yeomans expresó que, si bien "Chile tiene grandes universidades que ya atraen a investigadores de talla internacional", se deben "fortalecer esas herramientas", a través del aumento del presupuesto para los mencionados mecanismos.

Rectores universitarios también ven oportunidades

El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, comentó en Tele13 Radio que "hoy día se está cometiendo un error gravísimo al atacar al sistema universitario y la forma en que se está haciendo, pero también eso representa una oportunidad al resto del mundo".

"El talento, al igual que los capitales, son nómades. El talento no va a estar trabajando en un lugar donde no es bienvenido, donde no se siente acogido, y eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad (...) no me extrañaría nada que ese talento en Estados Unidos comience a migrar", agregó.

"Evidentemente, aquí estamos en un proceso donde estamos jugando por todo ese talento mundial", agregó el rector.

Su par de la Universidad de Chile, Rosa Devés, coincidió: El rol del plantel es "defender la ciencia como la entendemos, como una actividad que es colaborativa, donde es clave para los problemas que tenemos a la vista".

"Siempre estamos en la Universidad de Chile abiertos a través de concursos públicos a las mejores personas que puedan venir a trabajar acá", y afirmó que desde el Gobierno han habido algunas conversaciones en esta línea.