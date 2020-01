Cámara rechazó crear comisión sobre presuntos abusos de militares chilenos en Haití

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó este martes la creación de una comisión investigadora sobre la presunta participación de militares chilenos que integraban la misión de paz de la ONU en Haití las presuntas violaciones masivas a mujeres y niñas que sucedieron en el país entre 2004 y 2017.

La creación de la instancia, impulsada por el diputado Jaime Naranjo (PS), presidente de la Comisión de RR.EE., obtuvo 55 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones, pero no alcanzó el quórum requerido de 62 síes.

El parlamentario lamentó el rechazo porque "el objetivo era esclarecer estos hechos, aquí no se estaba acusando a nadie en particular, muy por el contrario, (se buscaba) esclarecer estos hechos porque la imagen internacional de nuestro país estaba cuestionada".

No obstante, aseguró que insistirá para votar nuevamente ya que, planteó, "pareciera ser que no todos los parlamentarios se interiorizaron de hoy día la sesión que habitualmente comienza a las 10:30, comenzó a las 10:00, y eso justifica de alguna manera que no se haya reunido el quórum necesario de 62 votos, porque en la Sala habíamos solamente una cifra poco superior a 70 diputados".

La solicitud, liderada por Naranjo, había sido presentada con 84 firmas transversales, desde Ignacio Urrutia, miembro del Partido Republicano de José Antonio Kast, hasta Pamela Jiles (PH).

Una reciente investigación publicada en el portal académico The Coversation, de la que se hizo eco The New York Times, denunció un fenómeno generalizado de violaciones a mujeres y niñas haitianas cometidos por soldados de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) entre 2004 y 2017, un 20 por ciento de las cuales fueron supuestamente cometidas por soldados chilenos.

Según el informe, los militares abusaron de las mujeres a cambio de dinero y comida y dejaron embarazadas y abandonaron al menos 265 niños en Haití.

Los militares chilenos serían los terceros que más violaciones cometieron, después de los brasileños y uruguayos, y Cap-Haitien, el lugar donde estuvieron las tropas de Chile, alberga al 8,7 por ciento de los niños hijos de soldados de la Minustah.