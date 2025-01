Boric celebró 15 años de participación de Chile en la OCDE

El Presidente Gabriel Boric se reunió este miércoles con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, con el objetivo de conmemorar el 15º aniversario del ingreso de Chile a la organización internacional.

"Conversamos sobre los desafíos económicos actuales y reforzamos nuestro compromiso con una economía más inclusiva, digitalizada y sostenible", publicó el Mandatario en X tras finalizar el encuentro.

"Este diálogo reafirma nuestra visión de que Chile puede liderar en materias como la transición verde y la inteligencia artificial, consolidando el lugar de Chile en la cooperación internacional", añadió.

El encuentro coincide con la publicación de un informe de la OCDE que realza la "firmeza" económica de Chile y recomienda potenciar su infraestructura energética.

El documento 'Estudios Económicos Chile 2025' destacó el crecimiento del país en 2024, su control inflacionario, la necesidad de mayor recaudación fiscal y el aumento del gasto en iniciativas de innovación.

