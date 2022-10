Canciller Urrejola pidió en la OEA "más democracia" para enfrentar problemas regionales

La canciller Antonia Urrejola pidió este viernes en la Organización de Estados Americanos (OEA) "más democracia" para solucionar los problemas regionales y "respetar a quien piensa distinto".

"Tenemos la obligación de atender el llamado de millones de personas en nuestro hemisferio y del mundo que claman por derechos y seguridades para vivir, tras generaciones sufriendo las consecuencias de sociedades construidas desde la segregación y el abuso", dijo Urrejola.

El camino para enfrentar estos problemas, agregó, "se pavimenta con más democracia y no con menos; incentivando la participación, no restringiéndola; fomentando el diálogo, no censurándolo y, sobre todo, respetando a quien piensa distinto".

La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) reconoció que el Gobierno está "preocupado con la reducción del espacio democrático en la región y el mundo" y declaró su voluntad de "construir puentes".

"Se hace urgente defender la democracia", apuntó la ministra, quien posteriormente enumeró algunas de las crisis regionales que más atentan contra los derechos humanos, como las de Nicaragua, Venezuela o Haití.

"No podemos dejar que se impongan los abusos de poder", añadió, quien por otro lado alabó la "nueva etapa" que se inaugura en Colombia con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro, muy cercano a su homólogo chileno, Gabriel Boric.