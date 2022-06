Pedro Castillo anunció encuentro con Boric para tratar temas fronterizos

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este sábado un próximo encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric, para tratar temas fronterizos, desde el departamento sureño de Tacna, donde se celebró el Consejo de Ministros Descentralizado.

"En los próximos meses vamos a ir a la tierra natal del presidente Boric, en Chile, a Punta Arenas, al otro lado de esta tierra fronteriza, a llevar a cabo el gabinete binacional (...) y con el aprecio y obligación como Gobierno vamos a trasladar las demandas de Tacna a este gabinete binacional", dijo Castillo tras el Consejo de Ministros.

Aprovechó para mandar un abrazo a Boric y explicó que ambos se reunieron en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas celebrada la semana pasada, donde agendaron "temas urgentes en el tema fronterizo entre Chile y Perú".

"Hay un compromiso, por no decir personal, con el presidente Boric, que antes de este gabinete le vamos a tener a él en la ciudad de Lima", sostuvo el presidente.

🔴 En vivo | El jefe de Estado, @PedroCastilloTe, preside la clausura del XVI Consejo de Ministros Descentralizado en la región Tacna.#SiempreConElPueblo https://t.co/rMXNrsMQ62 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 18, 2022

El Consejo de Ministros Descentralizado celebrado este sábado en Tacna es una de las últimas paradas del Ejecutivo en su recorrido del país, puesto que Castillo afirmó que el próximo 21 de junio se reunirán en Arequipa, y terminarán esta ruta en Áncash.

"Este es un Gobierno no solo con un carácter descentralizador, también traslada a cada uno de los sectores ministeriales no solamente para escuchar al alcalde o gobernador si no también para escuchar a todas las organizaciones", señaló Castillo.