Boric condenó "asesinato vil" de Ojeda y "deriva autoritaria" de Maduro

El Presidente Gabriel Boric se pronunció por primera vez en público respecto al secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, condenando tanto el crimen como las violaciones a los derechos humanos que se reportan en el país de origen de la víctima.

Durante su primer punto de prensa desde que volvió de vacaciones a fines de febrero, el Mandatario subrayó que "es un caso gravísimo", al tiempo que destacó que las investigaciones "han tenido resultados contundentes en plazos breves, con un trágico desenlace sin lugar a dudas, que es el asesinato vil de Ronald Ojeda, pero en donde ya se han identificado responsables y la organización que está detrás de esto".

Sobre las críticas por su demora en hablar del caso, apuntó que "como Presidente de la República, yo también hablo a través de mis ministros, y entregamos como Gobierno las condolencias que corresponden a la familia de Ronald Ojeda, las cuales reitero a través de nuestra ministra del Interior", al tiempo que admitió que "me resulta extraño que quepan dudas respecto a la sensibilidad que podamos tener ante un crimen de esta magnitud".

En tanto, consultado por su decisión de deplorar el "anticomunismo visceral" de quienes cuestionaron el rol del PC en su Gobierno, debido a la cercanía que la tienda tiene con Nicolás Maduro, antes de referirse al crimen mismo, se limitó a manifestar que "yo he sido muy crítico, y no sólo eso, sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que, sin lugar a dudas, ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano".

Aludiendo al respaldo que Cancillería ha brindado a la candidata opositora María Corina Machado, el Mandatario recordó que "como Gobierno, hemos buscado colaborar para que haya un encauzamiento democrático, y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela, y la voz del Gobierno y la política internacional del Gobierno la decido yo".

"He establecido públicamente -insistió- una condena clara a las violaciones a los derechos humanos y a las restricciones a la libertad de expresión que, desde nuestro punto de vista, han existido durante los últimos años en Venezuela", dijo, evitando explicitar si él califica como "dictadura" a dicho régimen; tras la polémica abierta esta semana por el timonel comunista, Lautaro Carmona.

Por ende, aseveró que "más allá de opiniones diversas que puedan haber en los diferentes espectros políticos, la posición del Estado de Chile es coherente, tanto con lo que sucede en Venezuela, como lo que sucede en Ucrania y en Gaza", y no tengo ningún problema en seguir reafirmando aquello, aunque a veces cause molestia, pero la coherencia para mí es un valor fundamental en estos aspectos, y vamos a seguir manteniendo esta postura".