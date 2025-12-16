Canciller por dichos de Maduro a Kast: Le agradecería al dictador que proteja a su población

El canciller Alberto van Klaveren abordó esta tarde en el Congreso las declaraciones de Nicolás Maduro contra el Presidente electo, José Antonio Kast, descartando presentar una nota de protesta.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y apuntó que "usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan".

"El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores apuntó que "las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie".

"Yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones a los derechos humanos", sostuvo.

De todas formas, descartó presentar una nota de protesta al país caribeño, ya que, "nosotros no tenemos relaciones diplomáticas en este momento con Venezuela, por decisión que tomó Venezuela. En consecuencia, no procede la presentación de una nota de protesta".

Polémica por visita de Kast en Argentina

Por otro lado, el diputado frenteamplista Jorge Brito expresó su "preocupación" por que Kast viajara a Argentina en esta jornada, y se reuniera con el mandatario Javier Milei sin estar acompañado por autoridades del Gobierno saliente.

"Se adelantan las jugadas estratégicas realizando supuestas visitas casi de Estado sin la Cancillería", objetó el oficialista, agregando que su inquietud se acrecienta "considerando que Argentina ha aumentado su hostilidad hacia Chile en los últimos años".

Consultado al respecto, el ministro Van Klaveren aseveró que la visita "tuvo el soporte protocolar que corresponde: el embajador (José Antonio) Viera Gallo y la Embajada le ha dado facilidades, como corresponde con cualquier Presidente electo".

"No hay ninguna incomodidad. Es natural, es normal. No es el primer Presidente electo que viaja al extranjero y que se reúne con presidentes de otros países. No representa ningún problema", remató el canciller.