Caso Ojeda: Fiscal venezolano dice que investigación chilena es de una "pobreza extrema"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, insistió en sus críticas al trabajo realizado en la investigación en Chile por el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, calificándola como de una "pobreza extrema".

En conversación con Mega, el persecutor recalcó que "esos dos presuntos indiciados miembros del Tren de Aragua que señala la justicia chilena no viven en Venezuela y no están en Venezuela, pero mi pregunta es esta: ¿Por qué si uno de ellos tiene antecedentes por participar en tres secuestros en Chile, por qué la justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es culpable aquí de la impunidad y del crimen?".

"Lo que han dicho las autoridades chilenas no tiene fundamento ni sustento, por eso no quisieron que los directores nuestros vieran el expediente ni se entrevistasen con el fiscal nacional de Chile ni con los familiares de Ronald Ojeda, porque iban a reconfirmar que es una muy débil investigación la que se ha hecho, sin fundamentos, de una pobreza extrema en la experticia de la investigación", sostuvo.

Saab también aseguró que el fiscal nacional, Ángel Valencia, se había comprometido a recibir a los representantes del Poder Judicial venezolano y que les negó una reunión luego que llegaran al país.

Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en Santiago y sus restos fueron hallados 10 días después en una toma, sepultados debajo de un bloque de cemento.