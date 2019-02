Chadwick dice que viaje de Piñera a Cúcuta realza la política exterior de Chile

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió el viaje del Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta como una acción que realza la política exterior de Chile.

Frente a las críticas de ex cancilleres, de actores de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio que han hablado de "populismo" y "show de mal gusto", el jefe de gabinete afirmó que, por el contrario, la decisión de Piñera da relieve al compromiso de nuestro país con la democracia y los derechos humanos.

"El Presidente ha sido muy claro en señalar que parte fundamental de la política exterior de Chile ha sido el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia; por consiguiente, en cualquier país", señaló Chadwick a primera hora de esta mañana.

Según el ministro, al viajar a la frontera colombo-venezolana, "el Presidente está dando cumplimiento a un compromiso fundamental del Estado de Chile; en este caso, con Venezuela, donde hemos podido ver y apreciar ya por mucho tiempo que no hay democracia, que no hay libertad, que no se respetan los derechos humanos y se vive una verdadera y muy profunda crisis humanitaria".

"El Presidente de Chile quiere acompañar ese proceso de libertad y democracia que tanto necesita Venezuela", argumentó Chadwick, que restó valor a las últimas réplicas de Nicolás Maduro.

"El presidente Maduro ha permanentemente criticado no sólo al Presidente Piñera, sino que a toda persona que tenga una opinión distinta de él, y en el caso más grave y más importante, a sus conciudadanos que tienen opiniones distintas y representan una oposición a su Gobierno, no les ha respetado la democracia, la libertad ni los derechos humanos", remató.

Expulsión de colombianos

Chadwick habló así en el Aeropuerto Internacional de Santiago, al que asistió con motivo de la expulsión de 32 ciudadanos colombianos por haber cometido delitos en Chile o en su país de origen.

AHORA🔴 En Grupo 10 de la @FACh_Chile se realiza expulsión de 32 ciudadanos colombianos por haber cometido delitos en Chile o en su país de origen. Otros 82 extranjeros serán expulsados vía terrestre. Son 302 en lo que va de 2019 // @Cooperativa pic.twitter.com/OByyTH6aWe — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 21 de febrero de 2019

Luego, esta misma mañana, llega junto al Presidente Piñera a la Región de La Araucanía.