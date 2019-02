Frente Amplio se suma a críticas al viaje de Piñera: "Es un show de mal gusto"

El Frente Amplio se sumó a las críticas en contra del viaje que realizará el Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, Colombia en la frontera con Venezuela, y en que hará entrega en terreno de la ayuda humanitaria para el país.

A través de redes sociales, el diputado Gabriel Boric (MA) aseguró que "en la pugna entre (Nicolás) Maduro y (Juan) Guaidó es el pueblo más necesitado el que más sufre".

"Pero es innegable que tema de la ayuda humanitaria ha sido utilizado por Trump de manera abiertamente intervencionista y sus últimas declaraciones no dejan duda de ello. ¿Piñera? Un show de mal gusto", criticó.

El diputado agregó que "quienes apuestan por quiebres en el ejército como salida al conflicto juegan con fuego (y sangre). En mi opinión, los esfuerzos deben enfocarse en elecciones libres garantizadas por una comunidad internacional comprometida con la democracia y los derechos humanos y no con uno de los bandos en pugna".

Previamente, el diputado Giorgio Jackson (RD) había manifestado que el viaje era un "irresponsable acto de populismo" que "muestra la verdadera naturaleza del Presidente Piñera".

"No se puede contener, le importa más su protagonismo y el provecho político, que la ayuda humanitaria en si misma (que dicho sea de paso, se necesitaría con igual o más fuerza en Haití, por ejemplo)", aseguró.

En la misma línea, el diputado Pablo Vidal (RD), aseguró que "todo lo que ha hecho el Gobierno de Chile respecto a la situación venezolana no ayuda a solucionar la crisis".

"Que Chile mande ayude humanitaria para Venezuela es algo que valoramos y que encontramos positivo, pero que el Presidente decida viajar hacia allá no colabora en nada, no es más que un acto populista y oportunista", aseguró.

"Es completamente incomprensible que Chile se aleje de su tradición de Estado en relaciones internacionales y asuma esta postura de trinchera de Gobierno, para usarlo para las encuestas. No habíamos visto esto en los gobiernos desde el año 90 en adelante y es lamentable lo que está ocurriendo en estos meses. Esperamos que el Gobierno entienda el grave error que está cometiendo", agregó.

En tanto, el diputado Vlado Mirosevic (PL) cuestionó el viaje y entrevista con CNN manifestó que "no es primera vez que Maduro y su dictadura ha intentado frenar ayuda humanitaria. Y me parece bien que la comunidad internacional se preocupe, porque la población no tiene acceso".

"Pero que vaya Piñera me causa dudas. En Chile tenemos urgencias. Están viendo lo que pasa en el sur, se están quemando miles de hectáreas de bosque nativo. En Chile hay urgencias", manifestó.